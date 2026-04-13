Clausuraron una residencia de adultos mayores

En la mañana de este lunes, por disposición del Ministerio de Salud de la Provincia, fue clausurada una residencia de larga estadía para adultos mayores llamada “Jardín de los abuelos”, ubicada en el barrio Mariano Moreno.

Según se informó de manera oficial, la institución “funcionaba con diversas infracciones y no cumplió con las readecuaciones exigidas, motivo por el cual su titular ya había sido sancionado por la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria”.

A pedido del Ministerio, se trabaja con un equipo interdisciplinario con profesionales del área de Salud y Desarrollo Social municipal en la tarea de acompañar el procedimiento y ponerse en contacto con los familiares de las personas residentes.

El Municipio de Olavarría en junio de 2025 implementó el Programa de Acompañamiento a Residencias de Larga Estadía, con el cual se estableció que Olavarría cuenta con un total de 45 residencias, de las cuales 13 se encuentran tramitando la habilitación y 2 ya fueron habilitadas. El resto está siendo acompañado para iniciar o completar el trámite.