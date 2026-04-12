Golf: podio “albinegro” en el Nacional Interclubes Supersenior

Durante tres días, en Tandil, se jugó el Torneo Nacional Interclubes Supersenior y fue destacadísima la actuación de los representantes del Club Estudiantes.

Adolfo Mosescu, Sergio Pavlicevic, Alejandro Lagleyze y Raúl Bide fueron los protagonistas de una sobresaliente actuación en Tandil.

Durante dos días, los representantes del “Bata” lideraron la competencia en las tres modalidades de juego, destacándose por su regularidad, solidez y gran rendimiento colectivo.

En la jornada final, y tras una definición exigente, Estudiantes culminó en el segundo puesto de la tabla de posiciones que le valió el ascenso a la categoría más importante del país a nivel interclubes.

Fuente: prensa CAE