“Siento que estoy soñando despierta”

El arbitraje femenino sigue dando pasos firmes en el fútbol local y uno de los nombres propios de ese crecimiento es el de Florencia Salguero.

Con presencia en la Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría y un reciente debut en el torneo Interligas, su historia es la de una vocación que se transformó en realidad a base de esfuerzo, convicción y trabajo constante.

“¿Por qué el arbitraje? Porque es algo que me llamó la atención”, resumió sobre sus inicios.

Su vínculo con el fútbol comenzó como jugadora en distintos equipos del ámbito local e interbarrial, aunque siempre con una mirada especial hacia quienes impartían justicia dentro del campo de juego. “Jugaba en el fútbol femenino de Olavarría y siempre me llamó la atención el árbitro”, recordó.

El punto de quiebre llegó en 2018, cuando decidió dejar de jugar para volcarse de lleno al arbitraje. “Me contacté con Marcelo Gadea, que manejaba el fútbol amateur, y así arranqué. Estuve dirigiendo dos años, después llegó la pandemia, frené y luego volví con todo”, contó.

Desde entonces, su crecimiento fue sostenido: “Hace tres años y medio estoy en la Liga y siempre busqué progresar”.

Sus primeros pasos no estuvieron exentos de nervios. “Arranqué con un partido de décima. Fue con mucha ansiedad porque agarraba el silbato por primera vez como principal. Antes solo había sido asistente”, explicó. Sin embargo, con el correr del tiempo ganó confianza y experiencia.

En un ámbito históricamente dominado por hombres, Salguero tiene una postura clara: “Hoy en día la mujer puede hacer cualquier tarea y el arbitraje no es la excepción. Nunca me interesó lo que podían decir”. Aunque reconoce que el camino puede ser más exigente: “A la mujer le cuesta un poco más, siempre hay que pelearla”.

Sobre el trato dentro de la cancha, destacó el respeto recibido: “Los jugadores se cuidan más al reclamar. Nunca tuve problemas ni discusiones fuertes, siempre me manejé con respeto y me respondieron de la misma manera”.

Uno de los momentos más importantes de su carrera fue el debut como árbitra principal en Primera División, en el torneo “Tito Alonso”, en cancha de Embajadores. “Fue tremendo. Estuve todo el fin de semana con ansiedad. El día del partido no podía calmar los nervios. Fue levantarme a la mañana con un dolor de panza por los nervios. Además, yo recibí la designación un jueves y el partido era un martes, todo el fin de semana con ansiedad. El día del encuentro salí a caminar porque no podía calmar la ansiedad. Por suerte salió un partido perfecto y me fui feliz de la cancha. Ahí se empezaron a abrir puertas”, relató.

Aquel encuentro tuvo de todo, incluso expulsiones: “Me tocó sacar tres rojas, pero salió un partido perfecto y me fui feliz. Ahí se empezaron a abrir puertas”.

En la actualidad, Salguero también sumó experiencia en el Interligas, donde dirigió el cruce entre Sierra Chica y Bancario de Daireaux. Además, valoró la posibilidad de integrar ternas femeninas: “Son muy lindas. He dirigido finales con compañeras como Martina Palahy, Agustina Loos y Milagros Peñalva, y nos ha ido muy bien”.

Con objetivos claros, no se conforma: “Quiero hacer el curso de AFA cuando se abra. Entreno, estudio y miro mucho fútbol. No porque haya llegado a Primera me voy a relajar”.

Hoy, junto a Agustina Loos, es una de las referentes del arbitraje femenino en Olavarría. Y al mirar su presente, no oculta la emoción: “Siento que estoy soñando despierta. Nunca imaginé ser la segunda mujer en dirigir en Primera”.

A la hora de los agradecimientos, destacó a quienes la acompañaron en el proceso: Marcelo Gadea y Juan Pablo Pompei, por su guía y consejos.

Por último, dejó una reflexión sobre el rol del público: “Muchas veces la mujer insulta más que el hombre, y debería ser al revés. Tendríamos que apoyarnos más entre nosotras y acompañar el crecimiento del arbitraje femenino”.

Con determinación y pasión, Florencia Salguero sigue escribiendo su camino, siendo parte de una transformación que ya es una realidad en el fútbol local.