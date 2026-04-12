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 - 12 de Abril de 2026 | 12:31

Liga Nacional Femenina: Juárez jugó y Chañares llegó a “Semis”

En la noche del sábado, Chañares aseguró su presencia en las Semifinales de la Conferencia Norte del Torneo Clausura de la Liga Nacional Femenina.

En James Craik, Chañares cerró la serie ante Bochas y está entre los cuatro mejores equipos de la Conferencia Norte de la máxima categoría del básquet nacional.

 

Chañares logró una victoria clara frente a Bochas, imponiéndose con autoridad gracias a un gran cierre de partido después de tres parciales donde reinó la paridad. El resultado final fue de 75 a 40.

 

En el equipo cordobés, Lucía Juárez que venía de ser goleadora en Colonia Caroya, terminó el partido con 3 puntos, 1 asistencia y 1 recupero en 7:22 minutos.

 

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