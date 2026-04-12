Liga Nacional Femenina: Juárez jugó y Chañares llegó a “Semis”

En James Craik, Chañares cerró la serie ante Bochas y está entre los cuatro mejores equipos de la Conferencia Norte de la máxima categoría del básquet nacional.

Chañares logró una victoria clara frente a Bochas, imponiéndose con autoridad gracias a un gran cierre de partido después de tres parciales donde reinó la paridad. El resultado final fue de 75 a 40.

En el equipo cordobés, Lucía Juárez que venía de ser goleadora en Colonia Caroya, terminó el partido con 3 puntos, 1 asistencia y 1 recupero en 7:22 minutos.