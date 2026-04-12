Racing, otra vez en el Parque Olavarría por la Liga Federal

Luego de un mes de presentaciones fuera de Olavarría, Racing tendrá su segundo partido como local en la Conferencia Sudeste A en la noche del domingo.

El Chaira recibirá este domingo a Ferro de General Pico desde las 20:30 hs. en el Parque Olavarría, en busca de su segunda victoria en la Liga Federal de Básquetbol tras el envión anímico conseguido en el clásico.

El equipo conducido por Matías Orlando llega con un envión anímico importante tras haber conseguido su primera victoria en el certamen, nada menos que en el clásico frente a Estudiantes y recibirá, en su segunda presentación como local, a Ferro de Pico, elenco que viene de sumar varias conquistas consecutivas.

El conjunto pampeano mostró una mejora sostenida en su rendimiento desde el arranque del torneo y con la presencia del olavarriense Nicolás Giménez.

Vale recordar que el calendario no da respiro para el Racing ya que el próximo martes volverá a presentarse en el Parque Olavarría, esta vez frente a Independiente, en otro duelo clave dentro de su camino en el torneo.