Ceceri tuvo su primer festejo en el “Trueno Verde”

San Miguel derrotó a Deportivo Morón en la tarde del sábado en lo que fue la continuidad de la 9° fecha de la Primera Nacional y uno de los goles fue de Kevin Ceceri.

San Miguel venció 2 a 1 a Deportivo Morón en condición de local en un duelo con tintes de clásico y presencia olavarriense. El “Trueno Verde” fue siempre superior y se quedó con la victoria con goles de Kevin Ceceri y Bruno Nasta, uno en cada tiempo, mientras que Alexis Cruz, en contra, había empatado el encuentro.

Iban apenas 5 minutos cuando, desde un córner, llegó la apertura del marcador: centro abierto que cabeceó Ceceri en el segundo palo por arriba del arquero del ‘Gallo’, que quedó a mitad de camino.

Además, en Los Polvorines, Franco Aguirre sumó minutos en la segunda mitad en el elenco ganador y en Deportivo Morón, Braian Salvaraschi completó todo el partido.

El gol de Ceceri: