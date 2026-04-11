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 - 11 de Abril de 2026 | 21:16

Ceceri tuvo su primer festejo en el “Trueno Verde”

En Los Polvorines hubo duelo de olavarrienses en la Primera Nacional y se lució Kevin Ceceri que fue autor de uno de los goles.

Foto: Prensa CASM

San Miguel derrotó a Deportivo Morón en la tarde del sábado en lo que fue la continuidad de la 9° fecha de la Primera Nacional y uno de los goles fue de Kevin Ceceri.

 

San Miguel venció 2 a 1 a Deportivo Morón en condición de local en un duelo con tintes de clásico y presencia olavarriense. El “Trueno Verde” fue siempre superior y se quedó con la victoria con goles de Kevin Ceceri y Bruno Nasta, uno en cada tiempo, mientras que Alexis Cruz, en contra, había empatado el encuentro.

 

Iban apenas 5 minutos cuando, desde un córner, llegó la apertura del marcador: centro abierto que cabeceó Ceceri en el segundo palo por arriba del arquero del ‘Gallo’, que quedó a mitad de camino. 

 

Además, en Los Polvorines, Franco Aguirre sumó minutos en la segunda mitad en el elenco ganador y en Deportivo Morón, Braian Salvaraschi completó todo el partido.

 

El gol de Ceceri:

 

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