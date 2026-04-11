Torneo Unión Deportiva Regional: Racing ganó en el Buglione Martinese

El certamen interligas organizado por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida continúo con la 7° fecha que había iniciado el viernes y fue con victoria para Racing.

El “Chaira” se hizo fuerte en el Buglione Martinese y derrotó 2 a 0 a Loma Negra en la primera de las presentaciones olavarrienses del fin de semana. Luciano Rojas a los 28´ y Román Garabento a los 63´ marcaron los goles.

Los dirigidos por Carlos Tavare se tomaron revancha del “Celeste” y en la revancha del interzonal, tuvieron un dominio casi absoluto que les permitió quedarse con la victoria.

Apenas 10 segundos demoró la “Estrellita” en generar su primera situación de gol con un mano a mano que no supo aprovechar Rojas, pero después generó situaciones, dominó el cotejo y tuvo a Arista como espectador de lujo casi toda la jornada.

El arquero local tuvo una sola intervención y contestó de la mejor forma en la única llegada del equipo de Villa Alfredo Fortabat; un mano a mano a Leonardo que desvió con los pies en lo hubiera sido el empate “Celeste”.

Luciano Rojas no desperdició su segunda posibilidad de gol. El delantero aprovechó el yerro de Rizzi en la salida a los 28´ y definió al arco vacío.

En el complemento, iban 18´ cuando el local amplió la diferencia con un remate cruzado de Román Garabento tras la buena habilitación de Mormando desde la izquierda.

Fue todo racinguista en la tarde del sábado, siguió generando chances que pasaron cerca, las variantes fueron mas determinantes y hasta tuvo tres goles anulados.

Poco de los dirigidos por Nicolás Rosales que sintieron las ausencias y sumaron su tercera derrota de la competencia que otorga clasificación al Torneo Regional Federal Amateur.

Por otro lado, en la noche del viernes, Balonpié derrotó 2 a 1 a Casariego y Bull Dog se impuso 2 a 0 a Bancario en los duelos que habían marcado el inicio de la fecha.

Síntesis Racing – Loma Negra:

Estadio: Buglione Martinese

Árbitro: Lautaro Bessia

Racing (2): Nicolás Arista; Facundo Tucker, Sebastián Álvarez, Ayrton Palmieri, Gian Cataldi (G. Izaguirre); Braian Bortolotti, Manuel Scacheri, Matías Ordozgoiti (F. Kolman), Román Garabento (T. Kolman); Uriel Mormando, Luciano Rojas (N. Loza Torres). DT- Carlos Tavare

Loma Negra (0): Gonzalo Rizzi; Jeremías Steimbach, Federico Steimbach, Santiago Cuenca, Félix Galván; Marcos Bonavetti (M. Andrada), Gonzalo Trepichio, Facundo Hojman, Dario Leonardo, Franco Navarro (S. Dos Santos), Imanol Schmidt (L. Crivelli). DT- Nicolás Rosales

Amonestados: Tucker, Palmieri, Garabento, Mormando (RAC); Trepichio, Leonardo (LN)

Expulsados: no hubo

Goles: 28´ PT Luciano Rojas (RAC); 18´ ST Román Garabento (RAC)