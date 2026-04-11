El hartazgo de un comerciante por los sucesivos robos a su local

“Señor intendente Maxi Wesner necesitamos su ayuda” comienza el mensaje escrito por un comerciante que pide de forma desesperada seguridad para su kiosco, ubicado en avenida Avellaneda y Aguilar.

Contó que durante la madrugada de este sábado fue víctima nuevamente de un intento de robo, y detalló que el responsable es “el mismo ladrón que nos robó las últimas 6 veces y que lo detuvieron hace un mes y medio en un allanamiento positivo”. Añadió que en esa oportunidad la policía halló 10 plantas de marihuana además de la mercadería robada.

“El malviviente conocido como ‘El Sebita’ nuevamente intentó romper las vidrieras del negocio y un vecino llamó a la Policía” relató el dueño del local.

Pese a que es la sexta vez que la persiana sufre daños, el hombre valoró que el delincuente no llegó a romper la vidriera como en los episodios anteriores, y se preguntó por qué “las cámaras y el domo de Monitoreo nunca ven nada”.

“La justicia ya no puedo seguir mirando para el costado, todo el barrio es amedrentado por este delincuente con más de 8 causas abiertas” cerró.