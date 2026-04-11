Secuestraron 100 kilos de carne en allanamientos por abigeato

Un allanamiento realizado en el marco de una causa por abigeato terminó con un importante resultado: se secuestraron más de 100 kilos de carne vacuna y quedaron imputados tres hombres mayores de edad.

El procedimiento se originó a partir de un hecho ocurrido el pasado 7 de abril. A raíz de tareas investigativas y la recolección de testimonios en la zona, el personal logró establecer la autoría del delito. Según se pudo determinar, los tres implicados habrían faenado un animal vacuno y luego se repartieron la carne para consumo propio.

Con esos elementos, se solicitó una orden de allanamiento para tres domicilios, medida que fue autorizada por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la doctora Fabiana San Román. Los operativos se llevaron adelante con la participación de distintas dependencias policiales y arrojaron resultado positivo.

Durante los procedimientos se secuestraron 100 kilos de carne vacuna ya fraccionada, cuatro patas de un animal vacuno, prendas de vestir y zapatillas con manchas de sangre, una munición intacta de fusil y tres teléfonos celulares.

Además, se recogieron otros elementos durante la diligencia, entre ellos 3 plantas y cogollos de marihuana y dos motosierras que estaban ocultas y cuya propiedad no pudo ser acreditada, por lo que se iniciaron actuaciones por separado.

Los tres hombres fueron imputados en la causa y notificados en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal. En tanto, se tomaron muestras de la carne secuestrada y se dio intervención a Bromatología para avanzar con el decomiso.

Por último, desde la Subcomisaría de Sierra Chica solicitaron que, en caso de que alguna persona reconozca las motosierras como propias, se acerque a la dependencia para acreditar su propiedad.

Las actuaciones están caratuladas como “Abigeato art 167”, “Infracción a la Ley 23.737” (estupefacientes) y “Averiguación de presunto ilícito”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Delitos de Abigeato y Conexos, la UFIn 19 y la UFI 10, respectivamente.