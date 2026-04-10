Un ciclista herido tras un choque con un auto

Un nuevo siniestro vial se produjo en Olavarría durante la mañana de este viernes.

Fue en Saavedra a la altura de Álvaro Barros, donde colisionaron una bicicleta guiada por un hombre y un auto manejado por una mujer.

Al arribo del personal policial, el ciclista ya había sido llevado al Hospital Municipal en una ambulancia del servicio público. En principio sus heridas no revisten gravedad.

El tránsito se encuentra interrumpido en el sector.

Cabe recordar que la jornada de este viernes comenzó con otro hecho de tránsito en la esquina céntrica de Coronel Suárez y Alsina, el cual involucró a un auto y un utilitario.