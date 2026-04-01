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 - 1 de Abril de 2026 | 09:06

Se suspendieron las clases en el turno tarde ante la persistencia del mal tiempo

El comunicado dice que “se suspende toda actividad educativa relacionada, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares, durante el período indicado”.

Se suspendieron las clases en el Partido en todos los niveles en el turno tarde ante la persistencia de las malas condiciones del clima en Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires.

 

El comunicado de las autoridades educativas dice que “ante la persistencia de condiciones climáticas adversas para la tarde, y a fin de resguardar la seguridad de la comunidad educativa, desde las Jefaturas Regionales de Educación de ambas gestiones, junto a la Jefatura Distrital de Olavarría, se dispone la suspensión de clases en el turno tarde del día 1/4/26 en todos los niveles y modalidades”.

 

Además “se suspende toda actividad educativa relacionada, tanto dentro como fuera de los establecimientos escolares, durante el período indicado”.

 

En el mismo sentido, se solicitó a las familias y al personal educativo mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar las medidas de prevención correspondientes.

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