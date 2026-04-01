Llovieron más de 52 milímetros hasta las 9 de la mañana

Foto: barrio Independencia

La estación meteorológica local, cuya base operativa se encuentra en el Aeródromo, informó esta mañana el registro de lluvia hasta las 9: 52.8 milímetros, aunque los valores varían entre la ciudad y la zona rural, y se prevé que seguirá lloviendo durante toda la jornada. Otros registros marcan precipitaciones cercanas a los 80 milímetros.

En muchos barrios, los propios vecinos fueron protagonistas y se metieron al agua para destapar bocas de tormenta y cortar las calles para evitar que circulen vehículos.

Se indicó desde el Municipio que no hubo evacuados ni intervención de las fuerzas de seguridad en viviendas afectadas, aunque sí se pudo ver, a través de varios videos tomados por los vecinos y enviados a este medio, que el gran caudal de lluvia caída causó anegamientos y entró en muchas casas.

Pasadas las 3 de la madrugada, fuentes oficiales señalaron que el agua ya había escurrido en gran parte de los barrios.

En este contexto, el Municipio, a través de la conformación del Comité Operativo de Emergencias, continúa con el despliegue de trabajos de monitoreo y relevamiento del estado de situación en distintos puntos del Partido, como así también con la realización de labores en materia de hidráulica, para permitir el rápido escurrimiento de aguas.

En horas de la madrugada, con la presencia del intendente Maximiliano Wesner y la coordinación del secretario de obras públicas Orfel Fariña, se realizaron en el barrio Eucaliptus nuevas tareas sobre canales aliviadores mediante la utilización de una retroexcavadora.

De manera paralela, desde la Secretaría de Protección Ciudadana y la Dirección de Defensa Civil se conformaron distintos equipos de trabajo que realizaron la apertura de tapas y limpieza de sumideros y pluviales en los sectores más afectados.

En el casco urbano, de acuerdo a los distintos registros de pluviómetros relevados, se estima una precipitación cercana a los 80 mm, que en su gran mayoría se registró en el inicio de la madrugada.

Cabe recordar que, debido a la vigencia de alertas por fuertes tormentas, se decidió suspender las clases en todos los niveles del turno tarde.

Recomendaciones:

No circular por calles afectadas.

Evitá actividades al aire libre.

No saqués la basura.

Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá el contacto con postes o cualquier artefacto enchufado.

Números de emergencias:

BOMBEROS: 100

DEFENSA CIVIL: 103

HOSPITAL: 107

POLICÍA: 911

GUARDIA DESARROLLO SOCIAL: 2284 53-1118 (Solo llamadas)

VECINOS EN RED: 2284-544817 (WhatsApp: mensajes de texto, voz, imagen, video)