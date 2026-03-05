Sierras Bayas: realizaron una reunión informativa por la implementación de la Playa de Camiones

El Municipio de Olavarría informó que en el transcurso de las últimas horas se llevó a cabo en Sierras Bayas una reunión informativa en la que se brindó a referentes institucionales y vecinales de la localidad serrana precisiones acerca de cómo será la puesta en funcionamiento de la playa de camiones que fue construida por el Municipio, en el marco de una obra que permitirá no sólo reorganizar la circulación del tránsito pesado, sino también preservar el estado de calles y caminos y brindar una mayor seguridad vial.

La actividad fue encabezada por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el Secretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, los subsecretarios de Empresas e Inversiones Bernardo Baldino y de Obras Publicas Carlos Bettiga y la directora de Planificación Estratégica Carolina Planes, el Delegado Municipal Alejandro Pereira, además de contar con la presencia de concejales y funcionarios policiales.

La reunión se enmarcó en la continuidad de encuentros que son promovidos desde la comuna para no sólo informar acerca de cómo será el funcionamiento de la Playa de Camiones, sino también evacuar inquietudes y consultas, como consensuar acciones con la comunidad. En ese sentido, en la actividad realizada el último lunes se contó con la participación activa de referentes de más de 15 instituciones, entre firmas y entidades intermedias, quienes tuvieron la posibilidad de acercar consultas como así también sugerencias.

En ese sentido, vale mencionar que no sólo se abordó cómo será la puesta en marcha del predio y las características, ubicado sobre el acceso por Ruta Nacional N° 226, sino también cuáles serán los cambios que se aplicarán en materia de circulación, estacionamiento e intervenciones viales en puntos críticos. Se trata de un abordaje integral realizado de manera articulada entre las áreas municipales mencionadas, comunidad e instituciones, que contempla además la incorporación de señalética, controles y dispositivos preventivos.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico se detalló que durante las próximas semanas continuarán estos encuentros, siempre con el objetivo de poder tener la opinión de los actores que conforman la comunidad de Sierras Bayas, que se caracteriza por su diverso entramado productivo.

Días atrás se sostuvo un encuentro con personas vinculadas al sector de transporte y logística, como así también de industria minera, actividades de suma transcendencia para el movimiento económico de la localidad.

Se añadió, por último, que se está trabajando también junto a concejales para que cada una de las modificaciones y decisiones que se adopte fruto de este espacio de intercambio entre el Municipio y vecinos y vecinas de la localidad se vea plasmada en la Ordenanza que regirá el funcionamiento de la futura Playa de Camiones.