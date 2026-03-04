En una cárcel de Sierra Chica repararon una camioneta de la Municipalidad

En el marco de las acciones de articulación institucional, personas privadas de la libertad de la Unidad 38 Sierra Chica del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) realizaron tareas laborales para organismos de la Municipalidad de Olavarría.

Mediante órdenes de trabajo, los internos repararon de manera integral una camioneta Ford Ranger, perteneciente al Parque Automotor del Municipio, y confeccionaron una estructura para la Asociación Olavarriense de Equinoterapia.

En el área de chapa y pintura del sector Automotor del establecimiento carcelario, supervisados y acompañados por el personal penitenciario, las personas privadas de la libertad desarrollaron tareas en la carrocería, para la recuperación estructural del vehículo y, posteriormente, trabajos de pintura, para restituir sus condiciones estéticas. Además, para concluir con la puesta a punto del rodado, intervinieron también en las cuestiones operativas.

En tanto, en el taller de Carpintería que funciona dentro del penal, los internos elaboraron una pieza destinada al uso específico del espacio terapéutico de la Asociación Olavarriense de Equinoterapia, garantizando condiciones de funcionalidad y resistencia.

Estas intervenciones no solo responden a una demanda concreta de la comunidad, sino que también fortalecen los procesos formativos vinculados a oficios, responsabilidad y trabajo en equipo.

Ambas acciones formaron parte de una política integral de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Olavarría, que apunta a promover la capacitación laboral y la adquisición de competencias técnicas certificables para el futuro de quienes recuperen la libertad.

Fuente: SPB.