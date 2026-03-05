Santa Clara del Mar: dos turistas encontraron restos fósiles de un perezoso gigante

Dos turistas que paseaban por la costa dequedaron asombrados al encontrar restos de un, el mamífero más grande que habitó la zona hace

Según informó La Capital, los fósiles están siendo examinados en el Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata.

Lo hallado es “un fémur derecho de un Megatherium americanum, el perezoso terrestre gigante más grande que existió y uno de los principales exponentes de la megafauna sudamericana, que habitó América del Sur hace unos 400 mil años”, detalló Matías Taglioretti, paleontólogo del Museo Scaglia.

El perezoso gigante fue “el mamífero más grande, llegando a medir seis metros de largo por tres de alto, parado en sus cuatro patas, pero si se paraba sobre las traseras, podía alcanzar los cuatro metros y medio de altura. Y su peso podía alcanzar los cinco mil kilos”, describió.

Estos peculiares animales tenían “enormes garras que se encuentran entre las más grandes del reino animal, y los pocos dientes que poseían tenían sus raíces abiertas y les crecían constantemente para compensar el desgaste que le producía la ingesta de vegetación muy abrasiva y la ceniza volcánica que circuló por las planicies sudamericanas durante todo el surgimiento de la Cordillera de los Andes”, explicó el especialista.

En los acantilados

La pieza, de unos 80 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, fue identificada por personal del equipo del laboratorio de Paleontología del museo, quienes fueron contactados por los “descubridores” del hueso de grandes dimensiones en los acantilados costeros del sur de Santa Clara del Mar.

El fósil fue hallado el sábado pasado, cuando Mario Cianciola y Lumar Ávila González vieron en la base del acantilado una esfera de hueso anaranjado del tamaño de una pelota de fútbol y se pusieron en contacto con personal del museo.

La pieza fue rescatada con la colaboración de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Paleontología que se dicta en el ISFT 194 de Miramar. Por las dificultades de las extracciones en acantilados costeros que están dominados por las mareas, las tareas de recuperación del fósil se completaron durante el mismo día.

Hallazgo “infrecuente”

De acuerdo con el paleontólogo, los fósiles de este animal “son infrecuentes y el elemento óseo recuperado es uno de los más completos y mejor conservados de esta especie en la región costera del sudeste bonaerense“.

Los restos se recuperaron de un antiguo nivel geológico que “representa lo que alguna vez fueron suelos encharcados con circulación de óxidos de hierro que le confirieron al fósil un color anaranjado, muy típicos estos yacimientos paleontológicos”.

“Uno de los fósiles mejor presenvados”

Los restos serán preparados y analizados en el museo Scaglia y posteriormente serán remitidos al Museo de Ciencias Naturales Pachamama de Santa Clara del Mar para su colección.

Los estudios preliminares lo posicionan como “uno de los fósiles más completos y mejor preservados de la región costera”. Su buen estado de conservación le permitirá al especialista Néstor Toledo (investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de La Plata) reconstruir la musculatura de este perezoso gigante.