El Municipio brindó un curso de manipulación de alimentos a personal del Ejército Argentino

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Seguridad Alimentaria, a cargo de la Lic. Sofía Martínez, dictó un curso presencial de Manipulación Segura de Alimentos al personal de cocina y auxiliares del ejército argentino, capacitando a un total de 25 personas.

La jornada se desarrolló entre los días 3,4 y 5 de marzo, de los cuales dos días se dictaron clases teórico-prácticas y el tercer día se llevó a cabo una evaluación. La misma es de carácter obligatorio y su aprobación permite gestionar el carnet de manipulador de alimentos.

El objetivo principal de esta capacitación es prevenir las Enfermedades Transmitidas por alimentos, al proporcionar conceptos generales de manipulación de alimentos y conocer la importancia del rol del manipulador en la elaboración de alimentos inocuos para el consumo.