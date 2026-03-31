Olavarría volverá a tener Liga Nacional: Peñarol, local en el “Maxi”

La máxima categoría del básquet nacional regresa a Olavarría en la jornada del venidero sábado con un verdadero partidazo.

Este sábado 4 de abril, desde las 21 horas, el renovado Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero albergará el encuentro entre Peñarol de Mar del Plata ante Unión de Santa Fe, en el marco de una nueva fecha del certamen más importante del país.

La elección del escenario “albinegro” se da por dos motivos claves. Por un lado, la imposibilidad de utilizar el histórico Polideportivo Islas Malvinas, y por otro, la infraestructura disponible en Estudiantes, con un Maxigimnasio renovado que logró cumplir con las exigencias de la Confederación Argentina de Básquet para este tipo de competencias.

El buen vínculo entre la Subcomisión de Básquet del Club Estudiantes y la entidad marplatense, permitió ofrecer el gimnasio olavarriense como una de las alternativas del “milrayitas”.

Será además una ocasión especial para Olavarría, que tendrá nuevamente la oportunidad de disfrutar de un partido de Liga Nacional y en cancha también habrá un motivo extra para seguir el juego ya que uno de los juveniles del elenco de Mar del Plata será Gonzalo Aman.

Próximamente habrá novedades sobre la adquisición de entradas y la apertura de boletería.

Fuente: prensa CAE