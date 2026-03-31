El intendente Maximiliano Wesner conformó el Comité Operativo de Emergencias

En el cierre de la tarde de este martes el intendente Maximiliano Wesner encabezó una reunión de trabajo en la que se conformó el Comité Operativo de Emergencias, una mesa de diálogo y también de toma de decisiones articuladas y conjunta ante alertas meteorológicas.

El Salón Rivadavia funcionará como base de operaciones. El encuentro se concretó en la sala de reuniones del Palacio Municipal, donde estuvieron presentes funcionarios del Consejo Administrativo de Salud, de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, de la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de Protección Ciudadana, de la Dirección de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Guarnición Ejército Olavarría, Concejo Deliberante y las empresas Transportes Malvinas, Camuzzi y Coopelectric.

Wesner detalló que el Salón Rivadavia funcionará como base de operaciones del Comité de Crisis. Además, añadió que desde el área de Desarrollo Social se llevaron a cabo diversas tareas para dotar a los Servicios Territoriales Municipales N° 2 y N° 4 de elementos de primera necesidad, con el objetivo de poder descentralizar los puntos de asistencia y brindar una respuesta inmediata a quienes los necesiten.

Recomendaciones:

_ No circular por calles afectadas.

_ Evitar actividades al aire libre.

_ No sacar la basura.

_ Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

_ Evitar el contacto con postes o cualquier artefacto enchufado.

Números de emergencias:

* BOMBEROS: 100

* DEFENSA CIVIL: 103

* HOSPITAL: 107

* POLICÍA: 911

* GUARDIA DESARROLLO SOCIAL: 2284 53-1118 (Solo llamadas)

* VECINOS EN RED: 2284-544817 (WhatsApp: mensajes de texto, voz, imagen, video)