Debido a las alertas por tormenta no habrá recolección de reciclables

El Municipio informó que debido al pronóstico de fuertes tormentas y la vigencia de alertas de nivel “amarillo” y “naranja” para las próximas horas no se contará con el servicio de recolección de reciclables, tanto en la noche de este martes como en la mañana del miércoles próximo.

La medida afecta a las rutas “Naranja”, que abarca el barrio San Vicente, y “Amarilla”, integrada por el barrio Luján. “Por este motivo se pide a vecinos de estos puntos de la ciudad que no saquen sus residuos”, indicaron.

A la par, reiteraron el pedido a toda la comunidad de no sacar la basura, sean o no materiales reciclables, debido al pronósticos de fuertes tormentas, dado que podría ocasionar inconvenientes en el normal escurrimiento de aguas.