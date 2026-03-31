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 - 31 de Marzo de 2026 | 14:44

Doble jornada en ACOP: campeones en Menores y primera fecha de la Liga semanal

Semana de mucha actividad para el pádel local que tuvo la inauguración de la categoría menores y el cierre de la primera fecha de la Liga Semanal.

Las competencias organizadas por la Asociación Civil Olavarriense de Pádel siguen adelante con su calendario y fue con la definición del torneo de menores y el cierre de la primera fecha de la Liga Semanal.

 

En la categoría Menores, Milo Leal y Joaquín Bianchini se consagraron campeones luego de vencer en la final a los hermanos Gómez Banovic por 6-4 y 7-5, en un encuentro parejo y de alto nivel. En semifinales, los número uno habían superado a Simón Bruni y Genaro Berdun, mientras que los subcampeones hicieron lo propio frente a Thian Zulaica y Alejo Fernández.

 

Por otro lado, también llegó a su fin la primera fecha de la liga semanal de ACOP, que contó con una importante participación y buenos partidos en cada una de las categorías

 

En Sexta Caballeros, los campeones fueron Gonzalo Iglesias y Nicolás Herrera, quienes se quedaron con el primer puesto y un premio de 125.000 pesos cada uno y en Sexta Damas, el título quedó en manos de Florencia Liggerini y Rocío Barrionuevo, quienes se alzaron con 200.000 pesos.

 

En tanto, en Séptima Damas, las ganadoras fueron Carolina Olivera y Alejandra Notararigo, con un premio de 150.000 pesos.

 

Fuente: prensa ACOP

 

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