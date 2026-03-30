Sierra Chica tiene nuevo Delegado: Emanuel Capurro

Emanuel Capurro fue designado como delegado municipal de la localidad de Sierra Chica este lunes, anunciaron los canales informativos de la Municipalidad de Olavarría.

Capurro llega para reemplazar en el cargo al renunciante Néstor Crevatín e ingresará en funciones desde el este miércoles del 1 de abril.

Néstor Crevatín presentó la renuncia a su cargo como Delegado Municipal de la localidad a través de un comunicado dirigido a los vecinos y vecinas de la Sierra Chica.

En el texto explicaba su decisión a “razones personales y de salud”. En esa línea, el ahora ex delegado agradeció “a todos los que confiaron en mí, por el acompañamiento, el apoyo y la confianza durante el tiempo que estuve al frente de la gestión”.