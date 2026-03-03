El sindicato del neumático acusa un “lock out patronal” y va al paro por el cierre de FATE

A tres semanas del cierre de FATE, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció para este miércoles un paro total de actividades en rechazó a los 920 despidos en la planta ubicada en la localidad de San Fernando.

Según señalaron desde el sindicato que conduce Alejandro Crespo, el paro total, que será a partir de las 6 de la mañana y hasta la medianoche del miércoles. La protesta formará parte de una de las tantas medidas de fuerza que llevará adelante SUTNA por los despidos en FATE.

“La empresa viene llevando adelante un lock out patronal desde el 18 de febrero”, advirtieron desde SUTNA, tras considerar que se trata de una “actitud legal” por parte de FATE, lo que motorizó al sindicato a recurrir a la Justicia para exigirle a la compañía la reincorporación de los trabajadores.

Es que, según fuentes gremiales, la empresa de Javier Madanes Quintanilla está “obligada legalmente” reincorporar a los trabajadores despedidos, debido a que tiene un acuerdo vigente desde mayo del año pasado con la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero.

“Este acuerdo permitió a FATE acceder a la obtención de los máximos beneficios de no pago de aportes que puede otorgar el gobierno a cambio de no realizar ningún despido hasta julio 2026“, denunciaron desde el gremio.

Además, este miércoles, a partir de las 11:00 horas, en medio del paro total de actividades, los trabajadores del neumático van a marchar a la sede de la secretaría de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En paralelo, SUTNA impulsará medidas legales para que el Estado nacional como el de la provincia de Buenos Aires “puedan tomar el control del directorio” de FATE. “Es una herramienta valida, en casos de emergencia donde se deben evitar daños a la sociedad y a la estrategia nacional”, alegaron.

Por caso, Crespo mencionó que FATE es la única productora de cubiertas radiales para camiones y ómnibus del país. “En caso de escasez de esos neumáticos por razones bélicas internacionales o de otro tipo la sociedad no contaría con el acceso a estos productos irremplazables”, explicó.