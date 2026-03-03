Convocatoria para participar del ciclo “Clásica y Solidaria”

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, convoca a todas las instituciones del Partido a participar del ciclo “Clásica y Solidaria”.
La inscripción se realizará desde el próximo lunes 9 al 20 de marzo inclusive, tiempo en que las instituciones podrán acercar a la Casa de la Cultura, ubicada en Roque Sáenz Peña 2635, una nota solicitando participar de este ciclo y una reseña breve de la institución. Se recuerda que no podrán inscribirse aquellas instituciones que participaron del ciclo durante el año 2025.
Las instituciones interesadas en formar parte del ciclo deberán ser de bien público y/o educativas y contar con personería jurídica.
Este año serán cinco los conciertos que brindará la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané” dirigida por el Mtro. Diego Lurbe y que permitirá que cada uno de ellos sea a beneficio de alguna de las instituciones de nuestra ciudad.
“Clásica y Solidaria” nació en el año 2013 tras un proyecto de unir al arte con la solidaridad, y donde además, se pudiera visibilizar el trabajo que hacen las instituciones que trabajan con las áreas más sensibles de nuestra sociedad.
Con los años, esta propuesta se fue fortaleciendo transformándose en una gran posibilidad no solo para las instituciones que reciben un apoyo económico sino también abrir la música clásica a un público más diverso.
Calendario de conciertos – Temporada 2026
- Domingo 22 de Marzo L. Negra (Capilla Santa Elena)
- Domingo 19 de Abril – Clásica y Solidaria – Teatro Municipal
- Domingo 10 de Mayo – Clásica y Solidaria – Teatro Municipal
- Lunes 8 de Junio – Concierto didáctico – Teatro Municipal
- Jueves 9 de Julio – VELADA de GALA – Teatro Municipal
- Lunes 10 de Agosto – Concierto didáctico – Teatro Municipal
- Domingo 13 de Septiembre – Clásica y Solidaria – Teatro Municipal
- Domingo 11 de Octubre – Clásica y Solidaria
- Domingo 15 de Noviembre – Clásica y Solidaria – Teatro Municipal
- Domingo 8 de Diciembre – Paseo Jesús Mendía