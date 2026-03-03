Convocatoria para participar del ciclo “Clásica y Solidaria”

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, convoca a todas las instituciones del Partido a participar del ciclo “Clásica y Solidaria”.

La inscripción se realizará desde el próximo lunes 9 al 20 de marzo inclusive, tiempo en que las instituciones podrán acercar a la Casa de la Cultura, ubicada en Roque Sáenz Peña 2635, una nota solicitando participar de este ciclo y una reseña breve de la institución. Se recuerda que no podrán inscribirse aquellas instituciones que participaron del ciclo durante el año 2025.

Las instituciones interesadas en formar parte del ciclo deberán ser de bien público y/o educativas y contar con personería jurídica.

Este año serán cinco los conciertos que brindará la Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané” dirigida por el Mtro. Diego Lurbe y que permitirá que cada uno de ellos sea a beneficio de alguna de las instituciones de nuestra ciudad.

“Clásica y Solidaria” nació en el año 2013 tras un proyecto de unir al arte con la solidaridad, y donde además, se pudiera visibilizar el trabajo que hacen las instituciones que trabajan con las áreas más sensibles de nuestra sociedad.

Con los años, esta propuesta se fue fortaleciendo transformándose en una gran posibilidad no solo para las instituciones que reciben un apoyo económico sino también abrir la música clásica a un público más diverso.

Calendario de conciertos – Temporada 2026