El intendente Wesner participó de la inauguración del ciclo lectivo en la Escuela N° 4

Este martes por la mañana, el intendente Maximiliano Wesner participó del inicio del ciclo lectivo en la Escuela N° 4 “Domingo F. Sarmiento”, ubicada en la esquina de Chacabuco y San Martín, en el barrio Pueblo Nuevo. En la ocasión, además, se inauguraron las obras que fueron llevadas a cabo adelante desde el Municipio, en articulación con el Consejo Escolar, y que permitieron dotar a la tradicional institución educativa de nuevos aulas y espacios comunes, como así también el reacondicionamiento y puesta en valor de diversos ambientes.

La actividad se inició minutos después de las 8 horas, con la participación de toda la comunidad educativa. Se vivieron momentos de suma emoción, ya que se trató no solo del primer día para los más chicos, que inician su etapa escolar, sino también el comienzo del último año para quienes están próximos a culminar su etapa de educación primaria. Incluso, ese cruce de caminos quedó reflejado en una bienvenida que los más grandes dieron a los ingresantes con un “pasillo de honor”.

Posteriormente, tras el ingreso de las banderas de ceremonia, se realizó el izado de la bandera nacional, que fue llevado a cabo por alumnos y Alberto Vicente Puglisi, ex estudiante de 101 años, quien fue invitado especialmente para la ocasión. Estuvieron acompañados por el jefe comunal y la directora del establecimiento, Valeria Hernández.

Precisamente, la docente fue la primera en tomar la palabra. “Hoy nos reúne un comienzo cargado de emociones. No solo inicia un nuevo ciclo escolar, con toda la magia y la alegría que trae comenzar a encontrarnos cada día en nuestra escuela, para aprender, hacer amigos, disfrutar juntos y conocerlo. Ese inicio trae para esta hermosa comunidad escolar algo más, la reinauguración del edificio. Una obra impactante que mejoró y mejorará el estar todos los días en la escuela. De los estudiantes, de los docentes y auxiliares, de la Asociación Cooperadora, de la familia, de nosotros”, celebró.

Luego fue el turno de Carla Bascones, quien habló no sólo en representación del Consejo Escolar sino también de la Asociación Cooperadora. “Hoy nos volvemos a encontrar en la Escuela N° 4, que con más de 130 años de historia vuelve a abrir sus puertas renovada. Luminosa, llena de esperanza. Cada pared, cada nuevo espacio, cada aula puesta en valor y cada banco nuevo no representan solo una mejor educación. Representan el compromiso de una comunidad que cree profundamente en la educación pública”, subrayó.

“Como miembros de la asociación cooperadora queremos poner en valor el trabajo conjunto, solidario y desinteresado de cada familia. De cada integrante de nuestra asociación que dedicó tiempo, esfuerzo y corazón para que hoy nuestros estudiantes encuentren una escuela en condiciones, lista para recibirlos. Nada de esto hubiera sido posible sin el espíritu de colaboración que nos une. Agradecemos especialmente a las autoridades municipales por la importante obra en nuestra escuela y en las autoridades provinciales por el mobiliario nuevo que embellece y dignifica estos espacios. Cuando el Estado y la comunidad trabajan en conjunto los resultados se ven. Y hoy los vemos en esta escuela”, concluyó.

Por último, el intendente Maximiliano Wesner saludó a las personas presentes y enfatizó que “la escuela tal vez es el mejor reflejo de nuestra sociedad. Recién ver ingresar a los alumnos y alumnas de primer grado, donde estaban escoltados por quienes ya van a dejar el establecimiento, veía ese reflejo por el cual trabajamos todos los días. Que se vean entrelazadas la enseñanza y el aprendizaje, se vea la convivencia y la mejor de las redes sociales, que es la red humana. Que es la que nos permite compartir, recrear, jugar y, por supuesto, formarnos”.

“Sabemos que los recursos son limitados, pero cuando nos juntamos por este propósito tan importante que es la educación pública, todo se hace más fácil. Es para ustedes, para los 416 alumnos que transitan este hermoso establecimiento, es para esta comunidad educativa. Es también para todos ustedes el agradecimiento, a cada una de las familias que acompañan este primer día de clases. Agradecido enormemente por permitirnos transitar de manera conjunta esta maravillosa obra que hemos realizado. Estaremos para lo que ordenen, para continuar acompañando una educación pública de calidad y al servicio de cada familia olavarriense”, concluyó.

El acto finalizó con el descubrimiento de la placa alusiva y el corte de cintas que permitió acceder a los espacios completamente reacondicionados.

Estuvieron presentes la jefa de Gabinete Mercedes Landivar, el secretario de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos Orfel Fariña, el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, Subsecretarios y Directores Municipales, la inspectora regional en educación Marta Casanella, el inspector distrital en educación Julio Benítez, la presidenta del Consejo Escolar Florencia Cervino, además de inspectores e inspectoras en distintos niveles y modalidades, integrantes de la Secretaría de Asuntos Docentes, consejeros y consejeras escolares, integrantes de la Asociación Cooperadora, docentes, directivos, ex estudiantes, familias y público en general.

Detalle de la obra

La obra de infraestructura llevada adelante durante el año 2025 se tradujo en la refacción por completo del baño de docentes, sanitarios nuevos, revestimientos, accesorios, instalaciones, artefactos, pintura de paredes, arreglos de revoques del hall de ingreso, cambio de carpinterías en dirección y en las aulas sobre la calle Chacabuco y revestimientos de paredes de aulas.

Además, se instaló un sistema de calefacción por radiadores, se retirarán los pisos del patio, se construirá cocina y aula nueva en planta alta.

También se realizaron distintas tareas de demolición de mampostería, retiro de columnas, reconstrucción de techos, nuevos revoques aulas, cocina y pasillos, y reemplazo de calefactores en aulas, sector de galería y biblioteca y laboratorio en planta alta.

Además, se ejecutaron instalaciones nuevas y construyeron nuevos cielorrasos en las dos aulas superiores, biblioteca, laboratorio, pasillos, aula nueva, cocina, aula pedagógica y pasillos. La obra requirió una inversión estimada en 207.872.446,41 pesos.