Wesner inaugurará el ciclo lectivo en la Escuela Primaria Nº 4 con obras finalizadas | Infoeme
Lunes 02 de Marzo 2026 - 22:52hs
23°
Lunes 02 de Marzo 2026 - 22:52hs
Olavarría
23°
Infoeme
 |  comunidad
 - 2 de Marzo de 2026 | 20:53

Wesner inaugurará el ciclo lectivo en la Escuela Primaria Nº 4 con obras finalizadas

Maximiliano Wesner encabezará este martes 3 de marzo el inicio del ciclo lectivo en la Escuela Primaria Nº 4, junto a la inauguración de obras de infraestructura.

El intendente municipal Maximiliano Wesner dará inicio este martes 3 de marzo al ciclo lectivo 2026 en la Escuela Primaria Nº 4 “Domingo F. Sarmiento”, en un acto previsto para las 8:15 horas en el edificio ubicado en San Martín 2053, barrio Pueblo Nuevo.

La actividad formal se realizará en el marco de la inauguración de importantes obras de infraestructura educativa financiadas con recursos municipales en la histórica escuela fundada en 1895.

Los trabajos de refacción integral incluyeron la renovación de sanitarios y revestimientos, la instalación de calefacción por radiadores, la construcción de una nueva cocina y un aula en planta alta, el recambio de carpinterías, la reconstrucción de techos y mejoras en galerías, aulas, biblioteca y laboratorio.

La inversión total superó los 200 millones de pesos, con obras reiniciadas en marzo del año pasado y proyectadas para finalizar coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo 2026. La institución escolar cuenta con una matrícula cercana a los 400 estudiantes, que ahora podrán iniciar las clases en instalaciones renovadas.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME