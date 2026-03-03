“Barrio por Barrio” pone en marcha el 2026 en Sierras Bayas y Colonia San Miguel

“Barrio por Barrio” se pone en marcha en este 2026 cuando el próximo miércoles 4 de marzo se emplace en el sector de la Plaza Libertad de la localidad de Sierras Bayas. De este modo, el programa territorial de abordaje integral abarcará a la mencionada localidad y a la vecina Colonia San Miguel.

La jornada tendrá inicio desde las 9 horas y se extenderá hasta el mediodía.

Como novedad, este año se sumarán nuevos servicios y áreas municipales que recibirán demandas y brindarán asesoramiento. En concreto, se realizará atención al público en:

Desarrollo Económico:

-Oficina de Empleo: asesoramiento portal empleo

-Validación de Identidad en Mi Argentina

Protección Ciudadana:

– SUBE y Boleto Estudiantil

– Protección ciudadana: Denuncia Ciudadana (robos – hurtos)

Veterinaria:

– Vacunación antirrábica para perros y gatos

Salud:

-Vacunación para todas las edades,

– Turnos para CAPS y Hospital;

– Control de TA y Glucemia.

– Continúa el empadronamiento y reempadronamiento de salud.

Desarrollo de la Comunidad:

– Inscripciones a Centros de Día, Envión, Callejeadas,

– Inscripción a Programa Mäs Vida y PAAC (personas con celiaquía)

– Información sobre actividades de Deporte y Cultura

Casa de Tierra y regularización dominial:

-Inscripción a Registro de Demanda Habitacional

-Asesoramiento sobre regularización dominial

Relaciones Vecinales y defensa del consumidor:

-Registro de denuncias e inicio de trámites

-Asesoramiento sobre relaciones vecinales.

A su vez, distintas cuadrillas municipales realizarán tareas de mantenimiento y limpieza de espacios públicos, para dar una respuesta integral, trabajando de manera simultánea y complementaria con personal de empresas que brindan servicios para el Municipio, como lo son Coopelectric y Transportes Malvinas.

De forma paralela, se desplegará un dispositivo puerta a puerta que recorrerá la zona para dialogar con vecinos y vecinas y conocer sus principales inquietudes y necesidades, las cuales serán derivadas a las correspondientes áreas municipales.

“Barrio por Barrio” plantea un abordaje integral para lo cual se dispone de la participación del Intendente y funcionarios del gabinete, junto con personal de las distintas áreas de gestión municipal: Salud, Educación, Protección Ciudadana, Obras Públicas, Desarrollo de la Comunidad, Defensa al Consumidor, Asuntos Legales, entre otras áreas.