Alegatos en juicio por Daiana Abregú: piden condena para la policía juzgada

En la segunda y última jornada del juicio oral y público por la muerte de Daiana Abregú, realizada el miércoles 25 de marzo en el Juzgado Correccional N.º 1 de Azul, se llevaron a cabo los alegatos de las partes en torno a la responsabilidad de la agente policial Vanesa Soledad Núñez.

La efectiva cumplía funciones como “imaginaria” —es decir, custodia— durante la noche en que la joven apareció sin vida en un calabozo de la comisaría de Laprida, bajo custodia policial.

En ese marco, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como Particular Damnificado Institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, solicitó un cambio en la calificación legal para que Núñez sea condenada por homicidio culposo agravado.

El organismo pidió una pena de 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Ninguna persona debe morir en una comisaría”, sostuvieron desde la CPM al fundamentar su postura, al tiempo que remarcaron el rol de garante que tiene el Estado sobre la integridad de las personas detenidas.

Además, el organismo cuestionó con dureza la investigación inicial de la causa, señalando irregularidades, demoras en la producción de pruebas y la intervención de la misma fuerza policial en las primeras diligencias, pese a estar bajo sospecha. También denunciaron amenazas hacia familiares de la víctima.

Por su parte, el fiscal de juicio José Ignacio Calonje —quien también había instruido la causa— solicitó una pena considerablemente menor: un año de prisión de ejecución condicional por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A este pedido adhirió el abogado particular de la familia, Sergio Roldán, lo que generó un fuerte malestar en los allegados de Abregú. Según expresaron, el letrado no respetó lo acordado previamente, ya que la familia pretendía acompañar el pedido de una condena más severa.

Cabe recordar que en un inicio fueron cinco los policías imputados en la causa por homicidio agravado, pero durante la etapa de instrucción cuatro de ellos fueron sobreseídos. De esta manera, Núñez quedó como única acusada, en función de su responsabilidad directa en la custodia de la víctima.

El veredicto del tribunal se dará a conocer el próximo 1 de abril.