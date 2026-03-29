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 - 29 de Marzo de 2026 | 11:32

Tras el temporal continuará el mal tiempo en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa varios días de inestabilidad, con tormentas y chaparrones al menos hasta el miércoles. 

Luego del intenso temporal que azotó a Olavarría entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, el mal tiempo continuará en la ciudad durante los próximos días, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este lunes se prevén tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche se anuncian chaparrones. En cuanto a la temperatura, la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 28.

El martes las condiciones seguirán siendo inestables, con tormentas aisladas en las primeras horas del día. Sin embargo, hacia la tarde se espera un leve mejoramiento, con cielo mayormente nublado.

No obstante, el miércoles volverían las tormentas, con probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

De acuerdo al organismo, recién el jueves se daría una mejora más contundente, con la reaparición del sol y condiciones más estables en la ciudad.

 

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