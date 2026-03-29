Recalde, golpeada por el temporal: más de 200 mm y vecinos evacuados

La localidad de Recalde fue una de las más afectadas por el fuerte temporal de lluvias que azotó la región durante la madrugada de este domingo. Según se informó, en la vecina comunidad se registraron más de 200 milímetros a lo largo de toda la noche, generando complicaciones en distintos sectores.

Como consecuencia de la intensa precipitación, hubo vecinos evacuados y pérdidas materiales en varias viviendas.

En medio de la emergencia, se destacó la rápida respuesta solidaria de la comunidad: con la ayuda de un tractor, varios vecinos colaboraron para retirar pertenencias de las casas anegadas y trasladarlas hacia el club del pueblo, que funcionó como centro de resguardo.