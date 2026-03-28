Lo detuvieron por portar un arma blanca en la vía pública

El jueves por la noche personal del Comando de Patrullas detuvo a un hombre de 24 años que portaba un arma blanca en la vía pública.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento comenzó con una identificación de rutina en avenida Pringles al 4300, y al momento de realizar el cacheo preventivo descubrieron que entre sus prendas tenía una cuchilla de 20 cm. de largo total.

Fue detenido por infracción al Art. Nº 42 decreto ley 8031/73, ‘Portación de arma fuera del domicilio sin autorización’.

Posteriormente, los oficiales lo trasladaron a la sede policial donde permanecerá alojado. Interviene el Juzgado Correccional Olavarría.