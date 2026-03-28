Lo detuvieron por portar un arma blanca en la vía pública | Infoeme
Sabado 28 de Marzo 2026 - 12:24hs
26°
Sabado 28 de Marzo 2026 - 12:24hs
Olavarría
26°
Infoeme
 |  policiales
 |  Detenido
 - 28 de Marzo de 2026 | 10:09

Lo detuvieron por portar un arma blanca en la vía pública

Ocurrió en la noche del jueves en avenida Pringles al 4300. El hombre de 24 años llevaba entre sus prendas una cuchilla.

El jueves por la noche personal del Comando de Patrullas detuvo a un hombre de 24 años que portaba un arma blanca en la vía pública. 

Fuentes policiales informaron que el procedimiento comenzó con una identificación de rutina en avenida Pringles al 4300, y al momento de realizar el cacheo preventivo descubrieron que entre sus prendas tenía una cuchilla de 20 cm. de largo total. 

Fue detenido por infracción al Art. Nº 42 decreto ley 8031/73, ‘Portación de arma fuera del domicilio sin autorización’.

Posteriormente, los oficiales lo trasladaron a la sede policial donde permanecerá alojado. Interviene el Juzgado Correccional Olavarría.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME