Chingotto y Galán ganan y avanzan en Miami | Infoeme
 - 26 de Marzo de 2026 | 22:43

Chingotto y Galán ganan y avanzan en Miami

En la jornada de este jueves, Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron una nueva victoria en Miami y avanzaron a Cuartos de Final.  

El calendario de Premier Pádel sigue adelante y el P1 de Miami tiene a sus mejores deportistas entre los que se encuentran el olavarriense y el madrileño.

 

En la pista principal del Miami Beach Convention Center, Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Valentín Libaak y Alex Chozas por 6/1 y 7/6 y accedieron a los Cuartos de Final.

 

La "Chingalán" enfrentará, en el último turno del viernes, a Javier Barahona y Javier García que se impusieron a Ignacio Vilariño Gestoso y Mario Del Castillo.

