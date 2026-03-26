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 - 26 de Marzo de 2026 | 19:50

El gobernador coparticipará con municipios los fondos que la Provincia logre recuperar

Así lo anunció en la reunión que mantuvo este jueves con intendentes de distintos distritos, entre ellos Maximiliano Wesner por Olavarría. Se remarcó el impacto directo de la merma de la coparticipación nacional en las finanzas provinciales y municipales. 

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este jueves una reunión con intendentes de toda la provincia de Buenos Aires, en un encuentro marcado por el diagnóstico sobre la situación económica y una definición política clave: la decisión de coparticipar con los municipios los fondos que eventualmente recupere la Provincia en su disputa judicial con el Gobierno nacional.

La jornada comenzó pasadas las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación y reunió a decenas de jefes comunales del peronismo, vecinalistas y una nutrida comitiva de la Unión Cívica Radical (UCR), que llegó con reclamos propios. En total, si bien la convocatoria alcanzaba a los 135 distritos, se estimó la presencia de alrededor de 70 intendentes, con ausencias marcadas de referentes de La Libertad Avanza y el PRO.

El eje del encuentro estuvo puesto en el análisis de las “consecuencias económicas” de la gestión de Javier Milei. En ese marco, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expuso una serie de indicadores que dan cuenta de la caída de la actividad y la recaudación. “Estamos viviendo una situación muy delicada”, advirtió, al tiempo que remarcó el impacto directo en las finanzas provinciales y municipales producto de la merma en la coparticipación nacional.

Luego fue el turno de Kicillof, quien profundizó las críticas al Gobierno nacional y aseguró que la Provincia atraviesa una “emergencia” que se ha ido agravando en los últimos meses. “Esto no es un accidente, es el resultado de una política económica deliberada”, sostuvo el mandatario, al tiempo que pidió el acompañamiento de los intendentes en las presentaciones judiciales que impulsa la administración bonaerense ante la Corte Suprema.

Sobre ese punto, el gobernador detalló que existen al menos siete causas en curso contra la Nación por deudas vinculadas a fondos de seguridad, transporte, el Incentivo Docente (FONID), obras públicas y otros programas. Además, confirmó que se presentará una nueva demanda por el incumplimiento del Pacto Fiscal, por un monto cercano a 1,3 billones de pesos, y anticipó una audiencia clave prevista para el próximo 21 de abril.

El anuncio más celebrado por los intendentes llegó sobre el cierre del encuentro: Kicillof confirmó la creación de un “Fondo de restitución para los municipios”, que se financiará con los recursos que la Provincia logre recuperar en esas disputas judiciales. Esos fondos serán coparticipados, en un esquema que prevé un 16,14% de distribución, entre los distritos que adhieran formalmente a la iniciativa, lo que generó una fuerte respuesta positiva entre los jefes comunales presentes.

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