Estudiantes debutó en el Torneo UROBA con todas sus categorías

Inició el primer torneo del año organizado por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y Estudiantes, con la Primera División, logró la victoria.
El plantel “Bataraz” enfrentó a Remo de Azul en condición de visitante y ganó en la división mayor y fue empate en Intermedia.
El conjunto “albinegro” superó a Remo de Azul y comenzó su camino con un resultado positivo fuera de casa. La jornada se desarrolló con actividad en todas las categorías y buen estreno para todos los representantes locales.
Los resultados:
M14:
Remo 40 – 28 CAE
M16:
Remo 17 – 14 CAE
M18:
Remo 17 – 47 CAE
Intermedia:
Remo 38 – 38 CAE
Primera División:
Remo 12 – 24 CAE
Fuente: Prensa CAE