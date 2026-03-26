Estudiantes debutó en el Torneo UROBA con todas sus categorías

Inició el primer torneo del año organizado por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y Estudiantes, con la Primera División, logró la victoria.

El plantel “Bataraz” enfrentó a Remo de Azul en condición de visitante y ganó en la división mayor y fue empate en Intermedia.

El conjunto “albinegro” superó a Remo de Azul y comenzó su camino con un resultado positivo fuera de casa. La jornada se desarrolló con actividad en todas las categorías y buen estreno para todos los representantes locales.

Los resultados:

M14:

Remo 40 – 28 CAE

M16:

Remo 17 – 14 CAE

M18:

Remo 17 – 47 CAE

Intermedia:

Remo 38 – 38 CAE

Primera División:

Remo 12 – 24 CAE

Fuente: Prensa CAE