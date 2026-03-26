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 - 26 de Marzo de 2026 | 20:03

Estudiantes debutó en el Torneo UROBA con todas sus categorías

En la jornada del último domingo, Estudiantes tuvo su estreno en el Torneo UROBA y fue con victoria.

Inició el primer torneo del año organizado por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y Estudiantes, con la Primera División, logró la victoria.

 

El plantel “Bataraz” enfrentó a Remo de Azul en condición de visitante y ganó en la división mayor y fue empate en Intermedia.

 

El conjunto “albinegro” superó a Remo de Azul y comenzó su camino con un resultado positivo fuera de casa. La jornada se desarrolló con actividad en todas las categorías y buen estreno para todos los representantes locales.

 

Los resultados:

M14:

Remo 40 – 28 CAE

M16:

Remo 17 – 14 CAE

M18:

Remo 17 – 47 CAE

Intermedia:

Remo 38 – 38 CAE

Primera División: 

Remo 12 – 24 CAE

 

Fuente: Prensa CAE

 

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