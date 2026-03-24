Vuelco con herido en el Enlace Kirchner cerca de Chillar

Un siniestro vial se registró este martes en el Enlace Kirchner, a la altura del kilómetro 32, en jurisdicción de Chillar.

Por causas que se investigan, una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, conducida por Claudio Agustín Gómez (26), despistó y volcó. Como acompañante viajaba Nicolás Martel (22).

A raíz del hecho, Martel fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones sin riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial y Policía Científica. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 6, a cargo de la Dra. Paula Serrano.