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 - 24 de Marzo de 2026 | 18:17

Vuelco con herido en el Enlace Kirchner cerca de Chillar

Por causas que se investigan, una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, conducida por Claudio Agustín Gómez despistó y volcó.

Un siniestro vial se registró este martes en el Enlace Kirchner, a la altura del kilómetro 32, en jurisdicción de Chillar.

 

Por causas que se investigan, una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, conducida por Claudio Agustín Gómez (26), despistó y volcó. Como acompañante viajaba Nicolás Martel (22).

 

A raíz del hecho, Martel fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde se constató que presentaba lesiones sin riesgo de vida.

 

En el lugar trabajó personal policial y Policía Científica. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFI N° 6, a cargo de la Dra. Paula Serrano.

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