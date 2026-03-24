Caso Abregú: este miércoles continuará el juicio con la segunda audiencia

Este miércoles continúa, con la segunda audiencia y declaraciones de testigos, el juicio por la muerte de Daiana Abregú, que ocurrió el 5 de junio de 2022 en una comisaría de Laprida.

Luego de la suspensión de una semana por cuestiones de salud del fiscal Ignacio Calonje, este miércoles finalmente será la segunda sesión del proceso en el Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Azul.

El olavarriense César García, abogado defensor de la oficial de la bonaerense Vanesa Nuñez, única imputada en la causa, dialogó con Verte en el marco del juicio sobre las acusaciones que pesan sobre su clienta.

En principio, detalló que en la primera audiencia, celebrada el martes 17 de marzo, prestaron testimonio los cuatro policías absueltos de la causa, detenidos en un primer momento y liberados luego de un mes del hecho.

García explicó que Nuñez está imputada por los artículos 248 y 249 del Código Penal, enmarcados dentro de “Incumplimiento de deberes de funcionario público”, ya que es la persona que se encontraba a cargo de la custodia de la celda al momento de la muerte de Abregú.

“El 248 es un delito por acción, exige que sea doloso. El funcionario público tiene que saber su función, que esté delimitada por ley y aún sabiendo que no la está cumpliendo, decide no hacerlo”, argumentó García sobre uno de los artículos sobre la cual se imputa a su defendida.

Esta acción descripta por el abogado refiere a la función de ‘imaginario’ dentro de las unidades policiales, que se refiere a la custodia de las celdas por parte de los oficiales.

“El 249 es un delito de omisión y también es doloso. Se imputa a Núñez de omitir o rehusar a ejercer su función pública. Lo que sostiene el fiscal es que omitió darle auxilio a Abregú. Con el 249 no lo hizo y con el 248, sabiendo cuál era la función de imaginaria, decide no ejercerla”, explicó el abogado.

Asimismo, sobre la función de ‘imaginario’ sostuvo que “la función no está delimitada porque no hay nada, no hay una ley. Existe un reglamento del detenido de 1977 que es bastante vago. Cualquier policía que se haya recibido no tiene delimitada o aprendida la función de imaginario”.

En ese sentido, el letrado aseguró que “la función se aprende por imitación, por las órdenes que da el superior, mirando al compañero y pensando en qué es lo que uno debería hacer. Cada uno hace lo que tiene que ver con el sentido común de cada uno y mirar como se hace”.

“No hay un solo juicio en toda la República Argentina desde que tenemos justicia donde una persona ha sido condenada exclusivamente por el artículo 248 y 249. Son figuras subsidiarias” remarcó con énfasis sobre la particularidad de las acusaciones.

“Entiendo que hay un error de calificación legal, también la prescripción, porque la pena es de dos años máximo. Para mí está prescripto, lo va a tener que decidir el juez”, añadió García sobre los fundamentos de su defensa e indicó que “también opuse una excepción con la falta de fundamento legal, porque no se puede cometer un delito si no está delimitado por ley”.

El abogado defensor también apuntó contra el fiscal Calonje y expresó que “se equivocó, se quedó con las manos vacías cuando sobreseyeron a todos los implicados y agarró al eslabón más débil, que es Vanesa Nuñez por hacer la función de imaginaria en ese momento”.

La sesión de hoy

Desde la mañana de este miércoles García indicó que prestarán testimonio los testigos periciales, los profesionales que realizaron las pericias del hecho, incluído el enfermero.

Además, será la instancia de los alegatos de clausura, la última oportunidad que las partes tendrán para argumentar sobre el caso. Lo hará la Comisión Provisional de la Memoria, el abogado del particular damnificado, el Ministerio Público Fiscal y por último, la defensa. “Obviamente estoy solicitando la absolución”, remarcó García.

“La hipótesis fiscal sostiene el argumento de que Vanesa Nuñez debería haber podido evitar ese suicidio”, indicó el letrado.

“Confío en que va a haber justicia, en que el magistrado es una persona imparcial y justa que va a saber apreciar cuáles son las capacidades físicas e intelectuales de Vanesa Nuñez y de cualquier persona. Y obviamente, como está mal imputada, dicte una absolución”, cerró García.