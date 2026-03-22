Choque fatal en la Ruta 20: murieron una pareja y su hija de dos años

Una pareja y su hija de dos años murieron en un choque frontal ocurrido el sábado por la noche sobre la Ruta Nacional 20, en el departamento 9 de Julio, San Juan.

El impacto se registró a la altura de la fábrica Taranto, cerca del cruce con la ruta 182. Un Audi TT y un Renault Logan en el que viajaba la familia colisionaron de frente.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el hecho se originó durante un intento de sobrepaso a un camión. El Audi quedó con daños severos en la parte delantera y el Renault volcó tras el impacto.

Bomberos y policías de la Comisaría 31ª intervinieron en el operativo de rescate. Los equipos trabajaron para liberar a los ocupantes de los vehículos.

Las víctimas fueron identificadas como Matías Osola (32), Valeria Pont (28) y su hija Catalina Jazmín Osola, de dos años, todos de Caucete.

La Policía de San Juan y la UFI de Delitos Especiales realizaron las pericias en el lugar bajo la coordinación del fiscal Roberto Ginsberg y su equipo.

La causa avanza con la imputación por homicidio culposo para el conductor del Audi y el del camión involucrado. Las pericias buscarán determinar cómo se produjo el choque.