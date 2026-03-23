“Fede” Chingotto y el “Superclásico”: “El pádel necesita nuevas estrellas"

Mientras se completa el primer torneo de Premier Pádel en América y Federico Chingotto se prepara para competir en Miami, siguen las repercusiones sobre sus dichos en tierras aztecas.

"En el panorama actual del pádel profesional, hay una realidad difícil de discutir: Tapia-Coello y Galán-Chingotto han elevado el listón competitivo hasta un nivel prácticamente inalcanzable para el resto del circuito. Su consistencia torneo tras torneo y la capacidad para imponerse en los momentos clave han generado una brecha evidente con sus perseguidores. Las cifras lo reflejan con claridad: desde aquel primer cara a cara en Puerto Cabello en marzo de 2024, ambas parejas han protagonizado ya más de 30 finales”, comienza la publicación de Mundo Deportivo antes de dar a conocer las palabras del olavarriense en Cancún.

"Es verdad que es muy repetitivo, yo creo que necesitamos que el deporte varie", reconocía el de Olavarría durante una rueda de prensa del Cancún Premier Padel P2 para después agregar: "Cuando se creó este circuito el objetivo era sacar nuevas estrellas y creo que el pádel también necesita un poco eso".

Sin embargo, aunque es cierto que Premier Padel agradecería desenlaces más abiertos en muchos de sus torneos, la realidad es que la rivalidad entre los Golden Boys y 'Chingalán' está resultando un auténtico regalo para los aficionados: cada enfrentamiento entre ambas parejas es sinónimo de espectáculo garantizado.

Y, como es lógico, el propio Chingotto no ocultó su satisfacción con este escenario: "De mi parte quiero que siga igual, estoy encantado con estas finales y ojalá que puedan caer más para nosotros", declaraba entre risas.

En cualquier caso, más allá del debate sobre la necesidad de nuevos aspirantes al trono, el argentino también puso en valor el impacto de lo que están logrando: “Se ha creado una rivalidad muy grande y a la gente le gusta, con su bando de ‘Chingalán’ y el de ellos”, además de aclarar la exigencia que implica mantener el alto rendimiento durante toda la temporada porque “no hay rival pequeño, hay que luchar cada partido como si fuera una final".

Fuente: Mundo Deportivo