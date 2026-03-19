El sistema de salud se fortaleció con modernas mesas de anestesia

El Municipio sumó recientemente tres nuevas mesas de anestesia de última tecnología al sistema público de salud, con el objetivo de seguir fortaleciendo un servicio clave que atiende no sólo a pacientes de la ciudad, sino también de toda la región centro de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, el intendente Wesner recorrió el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, donde destacó la importancia de esta incorporación: “Seguimos trabajando en mejorar la aparatología de nuestro sistema de salud. Tres mesas nuevas de anestesia que van a mejorar la seguridad y la eficiencia en cada cirugía”.

Durante la visita, el director del nosocomio, doctor Fernando Alí, junto a personal médico, detalló los beneficios del nuevo equipamiento, que fue incorporado mediante un contrato de locación y mantenimiento, lo que garantiza no sólo tecnología de última generación sino también respaldo de una marca reconocida a nivel internacional.

Uno de los testimonios más destacados fue el del anestesista Javier Lobo, quien remarcó la relevancia de esta incorporación para la práctica diaria: “Tener mesas así nos brinda tranquilidad, no sólo a nosotros como profesionales, sino también al paciente. Lo principal que tiene esta aparatología es la exactitud en las mediciones, ya sea de la presión, de la oxigenación o saturación”.

En esa misma línea, Lobo subrayó que “lo principal que tenemos es fidelidad y precisión; es un equipo que se destaca por su calidad. Esto genera una seguridad a la hora de trabajar que es increíble”, poniendo el foco en el impacto directo que tiene esta tecnología en la seguridad quirúrgica.

La incorporación de estas mesas se enmarca en la continuidad de una política de fortalecimiento del sistema público de salud impulsada por la actual gestión municipal. En ese sentido, se suma a la reciente adquisición de equipamiento de última generación para el laboratorio de biología molecular, lo que permitió optimizar de manera significativa las prestaciones en esa área.