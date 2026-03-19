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 - 19 de Marzo de 2026 | 10:30

Por el pronóstico de lluvia, se suspendió la Fiesta de San Patricio

El evento cervecero estaba programado para este sábado en el Parque Mitre pero debió reprogramarse, informó el Municipio.

 

Este jueves por la mañana se informó que, debido al pronóstico de lluvias para el sábado, se decidió suspender el festival cervecero de San Patricio.

 

El evento iba a desarrollarse en el Parque Mitre, en el sector de Brown entre Belgrano y Necochea, desde las 19 horas.

 

La propuesta es impulsada por cerveceros locales y cuenta con el respaldo del Municipio, con el objetivo de promover espacios que ayuden a visibilizar la actividad y sirvan además como punto de encuentro y recreación de la comunidad en general.

 

Dadas las condiciones del tiempo adversas para el desarrollo de este evento al aire libre, se dispuso su reprogramación. Oportunamente se informará la nueva fecha.

 

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