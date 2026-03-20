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 - 20 de Marzo de 2026 | 23:21

Cardillo vs los Di Bello en Copa Argentina: ganó el de CASLA

En la noche de este viernes, la Copa Argentina tuvo un nuevo duelo y fue con enfrentamiento olavarriense en el Centenario de Quilmes con victoria para el futbolista de San Lorenzo.

Foto: prensa Deportivo Rincón

San Lorenzo y Deportivo Rincón se enfrentaron por los Treintaidosavos de Final del certamen más federal de la Asociación del Fútbol Argentino y fue con victoria para el elenco de Primera División.

 

El “Ciclón” derrotó 5 a 0 a Deportivo Rincón en un duelo con presencia olavarriense y aseguró su continuidad en la Copa Argentina donde jugará los Dieciseisavos de Final ante Deportivo Riestra.

 

San Lorenzo, en plena crisis deportiva; encontró los goles con Guzmán Corujo, Luciano Vietto, Rodrigo Herrera en contra de su propio arco, Alexis Cuello, Matías Reali ante el “León Patagónico” que se prepara para su debut en el Torneo Federal A.

 

En el equipo de Neuquén, Nicolás Di Bello fue titular y Bruno Di Bello estuvo en el banco de suplentes, mientras que en el elenco de Boedo, Mauricio Cardillo ingresó a los 17´ del segundo tiempo.

 

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