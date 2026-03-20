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 - 20 de Marzo de 2026 | 21:49

Bochas: arrancó el Torneo Oficial de Tercetos en las dos ramas

En el transcurso de la semana y en diferentes escenarios, comenzó la actividad oficial para las bochas olavarrienses con el inicio de los Torneos Oficiales de Tercetos para Damas y Caballeros.

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” dio inicio con el calendario oficial y fue con los primeros enfrentamientos de los Torneos Oficiales de Tercetos.

 

Las Damas fueron las encargadas de inaugurar el 2026 y disputaron las dos primeras fechas y en Caballeros, se jugó el estreno.

 

Buen número de deportistas iniciaron con la competencia y en varios escenarios se produjeron los debuts con nuevas camisetas.

 

Los resultados:

Damas

1° fecha

Álvaro Barros 15 – 5 Loma Negra A

Fortín Tradicionalista A 15 – 3 Hinojo 

Pueblo Nuevo A 15 – 2 El Fortín B

Pueblo Nuevo B 15 – 7 Loma Negra B

2° fecha

 Loma Negra A 11 – 15 Pueblo Nuevo A

Loma Negra B 15 – 10 El Fortín A

Fortín Tradicional A 15 – 3 Pueblo Nuevo B

Fortín Tradicional B 6 – 15 Álvaro Barros 

Hinojo 9 – 15 El Fortín B

 

Caballeros

1° fecha:

Fortín Tradicionalista A 15 – 5 Loma Negra A

Fortín Tradicionalista B 9 – 15 Loma Negra B

San Martín A 15 – 8 La Amistad A

San Martín B 8 – 15 La Amistad B

Hinojo A 15 – 2 Sierra Chica A

Hinojo B 8 – 15 Sierra Chica B

Pueblo Nuevo A 15 – 4 Blanca Chica A

Pueblo Nuevo B 15 – 3 Blanca Chica B

Álvaro Barros A 15 – 1 El Fortín A

Álvaro Barros B 4 – 15 El Fortín B

 

Fuente: Hablemos de Bochas

 

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