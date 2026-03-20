Bochas: arrancó el Torneo Oficial de Tercetos en las dos ramas

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” dio inicio con el calendario oficial y fue con los primeros enfrentamientos de los Torneos Oficiales de Tercetos.
Las Damas fueron las encargadas de inaugurar el 2026 y disputaron las dos primeras fechas y en Caballeros, se jugó el estreno.
Buen número de deportistas iniciaron con la competencia y en varios escenarios se produjeron los debuts con nuevas camisetas.
Los resultados:
Damas
1° fecha
Álvaro Barros 15 – 5 Loma Negra A
Fortín Tradicionalista A 15 – 3 Hinojo
Pueblo Nuevo A 15 – 2 El Fortín B
Pueblo Nuevo B 15 – 7 Loma Negra B
2° fecha
Loma Negra A 11 – 15 Pueblo Nuevo A
Loma Negra B 15 – 10 El Fortín A
Fortín Tradicional A 15 – 3 Pueblo Nuevo B
Fortín Tradicional B 6 – 15 Álvaro Barros
Hinojo 9 – 15 El Fortín B
Caballeros
1° fecha:
Fortín Tradicionalista A 15 – 5 Loma Negra A
Fortín Tradicionalista B 9 – 15 Loma Negra B
San Martín A 15 – 8 La Amistad A
San Martín B 8 – 15 La Amistad B
Hinojo A 15 – 2 Sierra Chica A
Hinojo B 8 – 15 Sierra Chica B
Pueblo Nuevo A 15 – 4 Blanca Chica A
Pueblo Nuevo B 15 – 3 Blanca Chica B
Álvaro Barros A 15 – 1 El Fortín A
Álvaro Barros B 4 – 15 El Fortín B
Fuente: Hablemos de Bochas