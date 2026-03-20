Lola Sánchez, otra vez, entre las mejores del país

El pasado fin de semana en Buenos Aires, en las instalaciones del Tiro Federal se completó el Campeonato Nacional Apertura 2026 y la olavarriense integrante de la Selección Argentina tuvo una actuación destacada.

Lola Sánchez subió al podio en el certamen nacional que reunió a los mejores deportistas del país.

Con un tercer puesto en la clasificación general y un segundo lugar en Damas, la olavarriense se destacó en la modalidad Rifle de Aire 10 metros

En la final general, instancia en la que compiten tiradores de todas las edades y géneros, la representante local alcanzó el tercer puesto con un total de 205.6 puntos. Por delante se ubicaron los olímpicos Julián Gutiérrez, ganador con 247.6, y Fernanda Russo, quien fue segunda con 246.7.

Por otra parte, en la categoría Damas, la tiradora del Tiro Federal de Olavarría volvió a destacarse al quedarse con el segundo lugar, tras sumar 622 puntos. En esta clasificación, el primer puesto fue para Fernanda Russo con 625.2, mientras que Salma Antorena completó el podio con 619.9.