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 - 20 de Marzo de 2026 | 16:51

Ensayo abierto de la Orquesta Escuela y Banda Escuela Municipales

Se realizará el próximo sábado, desde las 17 horas, en el Paseo Jesús Mendía. Se trata de una actividad para toda la familia, libre y gratuita, por lo que se renueva la invitación a toda la comunidad. 

 

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, invita a la comunidad a participar del ensayo abierto al público que la Orquesta Escuela y la Banda Escuela llevarán a cabo el próximo sábado en el Paseo Jesús Mendía.

 

La propuesta se llevará a cabo a partir de las 17 horas, con el objetivo de mostrar y compartir con la comunidad local cómo es el trabajo previo a los conciertos. Armado de repertorio, trabajo sobre cada una de las obras, géneros y más.

 

Se trata de una actividad para toda la familia, libre y gratuita, por lo que se renueva la invitación a toda la comunidad.

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