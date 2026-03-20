Katopodis en Olavarría: "El gobierno nacional tiene la plata para arreglar y repavimentar la ruta 3"

Este viernes, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia Gabriel Katopodis estuvo en Olavarría y participó de una recorrida de la obra de pavimentación de la avenida La Rioja y el Polo Judicial junto al intendente Maximiliano Wesner.

Antes de reunirse con empresarios del sector de la construcción, minería y transporte se encontró con la prensa y repasó las obras pendientes en el distrito.

Además de la finalización de la pavimentación de la avenida La Rioja entre Bolívar y Colón, aseguró que en el transcurso de la gestión de Wesner se dará inicio a la construcción del llamado Colector Cloacal Norte. La construcción y puesta en marcha de esa obra posibilitará que Olavarría pase de una cobertura del 65% del servicio de cloacas a un 80% aproximadamente, según el proyecto original elaborado por el ENOHSa (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento).

En el marco de lo que fue la conferencia de prensa, primero habló el intendente Wesner quien señaló que la pavimentación de La Rioja está próxima a finalizar y destacó que esa obra permitirá conectar los parques industriales con un sector importante de la Ciudad. Agregó que la recorrida con el ministro provincial también incluyó la obra de cloacas del barrio 10 de junio.

A su turno el ministro provincial repasó las obras concluidas, como el caso de la Casa de la Provincia (inaugurada el año pasado) y aseguró que la idea es seguir con la agenda de obras para la Ciudad, como pavimentación y luminarias, citó.

Aclaró que el respaldo del Municipio a las obras en ejecución es importante porque “al retraso de la provincia en lo administrativo y lo contable, el municipio en pos de no frenar las obras viene haciéndose cargo de muchos pagos, de certificados que después la Provincia por supuesto que le reintegra”.

Consultado sobre la obra del Colector Cloacal Norte, Katopodis dijo que vienen trabajando con el equipo municipal y de la provincia ajustando el proyecto. Explicó que hubo un trámite de rescisión porque esa obra ya estaba encaminada con el gobierno nacional, con lo cual “tuvimos que desandar un camino legal, formal, que nos llevó mucho tiempo y ahora estamos actualizando el presupuesto y seguramente en algún momento Maxi va a tener la posibilidad de informarle a la comunidad cómo sigue ese proyecto y en qué medida lo podemos concretar. Lo único que puedo adelantar es que es una prioridad del Municipio”.

Sobre la posibilidad de cuantificar el pasivo que deja la cantidad de tiempo sin ejecución de obra pública, Katopodis planteó que “se nos hace muy difícil explicarle a la gente qué significa, qué representa para un país como la Argentina que durante cuatro años no tenga obra pública nacional. Nos cuesta que la gente, que el vecino, que el comerciante, que el empresario comprenda que un país como el nuestro, de la extensión territorial que tiene la Argentina, este parate no significa ningún ahorro ni decisión inteligente en el contexto de todo lo que está pasando en el mundo, sino que es la peor de las peores decisiones que se podían tomar”.

Recordó también que la Nación le debe a la Provincia de Buenos Aires aproximadamente unos 15 billones de pesos, en carácter de obra pública, de fondo de incentivo docente, del fondo de seguridad, patrulleros que tal vez no se pudieron comprar o tecnología para seguridad.

Respecto a la posibilidad de que la Provincia pueda hacerse cargo del mantenimiento de la ruta nacional 3, planteó que están tratando que el gobierno nacional asuma una responsabilidad con las rutas nacionales, por varios motivos.

“Primero porque ya no es un problema de logística y desarrollo sino un problema de vidas. Lo segundo y lo más importante, el gobierno nacional tiene la plata para arreglar y para repavimentar toda la ruta 3. Le cobra a cada vecino de Olavarría, cada vez que cargan el tanque de nafta, un tercio y ese tercio del valor de lo que vos cargues o cualquiera cargue hoy va a una cuenta específica por ley. Esa cuenta es la que me permitió como ministro nacional repavimentar rutas y hacer obras viales en toda la Argentina. La cuenta en dos años da que el gobierno nacional acumuló 6 billones de pesos”, planteó.

"Claramente se quedaron con la plata de los peajes y no arreglaron ninguna de las rutas. Es decir, lo que está haciendo el gobierno nacional con las rutas nacionales no solo es peligroso, es poco inteligente. Porque recuperar el diseño y el corredor de la ruta 3 nos va a salir 3 o 4 o 5 veces más que lo que hubiese significado si en los últimos 2 años se hubiese sostenido algún programa de repavimentación", añadió.

“Claramente se quedaron con la plata de los peajes y no arreglaron ninguna de las rutas. Es decir, lo que está haciendo el gobierno nacional con las rutas nacionales no solo es peligroso, es poco inteligente. Porque recuperar el diseño y el corredor de la ruta 3 nos va a salir 3, 4 o 5 veces más que lo que hubiese significado si en los últimos 2 años se hubiese sostenido algún programa de repavimentación”, apuntó.

“Disputar el futuro”

Katopodis se tomó un momento para hablar sobre cómo pensar la agenda de infraestructura en los próximos 10 años. Ayer estuvo en Tandil, donde también se recorrieron obras financiadas por la Provincia.

“En algún momento la obra pública nacional va a volver a la Argentina y en algún momento va a haber un presidente y un gobierno que entienda que nuestro país es un país mejor si tiene buenas rutas, escuelas, que es una mejor comunidad y una mejor sociedad si tenemos más hospitales y más universidades”, planteó.

“En algún momento va a haber un gobierno nacional que va a entender que eso que pasa en el mundo, que pasa en Brasil, con el plan de infraestructura más importante en los últimos 50 años, o que pasa en cualquier lugar del mundo hoy, también se afirme acá en la Argentina”, siguió y apuntó: “Entonces tenemos que tener en claro cuáles son esas obras, esos proyectos y esos desarrollos estratégicos que necesitamos”.

El ministro provincial dijo que “la obra pública es la que decide si el desarrollo de un país se concentra en cuatro manos o si el crecimiento se reparte en 30 o 40 millones de argentinos, porque es la ruta, la universidad, la obra de cloaca la que permite redistribuir”, explicó.

“Definitivamente no se van a juntar los vecinos de una cuadra para hacer una rifa y hacer su pavimento, no va a ser el sector privado el que piense en el desarrollo de la Argentina. El sector privado va a pensar en sus intereses particulares y va a pensar la obra privada en función de sus intereses Nosotros tenemos que pensar en clave de país y también creemos que hay decisión y firmeza en estos intendentes de liderar esa agenda, de disputar el futuro”, deslizó en clave política.

Katopodis evitó responder si será uno de los candidatos a gobernador el año que viene pero advirtió que “no hay ningún vecino de Olavarría que pueda pensarse de qué va a trabajar dentro de 5 años con este modelo. Ya la situación hoy es gravísima, pero en 3, 4 años va a ser mucho más grave”.

Sí apuntó que tienen que “construir una coalición muy abierta en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina para enfrentar y para ponerle un freno a esto que está pasando. Milei gobierna la Argentina cuatro años, no puede gobernar ocho”. Estos cuatro los podemos revertir. 8 años nos pondría en una situación de mucho retraso y de mucho condicionante. Entonces, definitivamente, todo el tiempo que tengo, todo el esfuerzo que tengo, la confianza del gobernador, pero también la confianza de los intendentes es para llegar con más y mejor obra pública en cada rincón, en cada pueblo”, cerró.