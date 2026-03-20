Olavarrienses en Liga Argentina: otra vez en el final, lo perdió Villa Mitre

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con los partidos finales de la Fase Regular y, en el José Martínez, perdió Villa Mitre.

El “Tricolor” cayó por 77 a 72 en tiempo suplementario ante Central Entrerriano, en el anteúltimo partido de la fase regular. Fue 66 iguales al finalizar los cuatro primeros cuartos.

Otra vez, el equipo de Bahía Blanca no logró sostener los 11 puntos que había conseguido de ventaja ante uno de los equipos que busca el “1” de la Conferencia Sur que ganaba a falta de un minuto, pero una bandeja por el fondo de la cancha de Tambucci obligó el tiempo extra.

El olavarriense completó 6 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 29:18 minutos en la cancha del elenco que ya se aseguró el 11° puesto y buscará ser 10° de cara a la Reclasificación.