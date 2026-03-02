Impulsan un operativo de bloqueo antirrábico para este martes en el Microcentro

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección Veterinaria, informa que este martes 3 de marzo se desplegará un operativo de bloqueo ante la detección de un caso positivo de rabia en un murciélago (siendo ellos los reservorios naturales del virus).

El dispositivo se llevará a cabo en el horario de 8:30 a 12 horas, en el sector comprendido por las calles Necochea, 25 de Mayo, San Martín y avenida Pringles.

Las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Es por lo que se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.