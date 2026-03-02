Cayó un hombre con pedido de captura por dos hechos de violencia de género

Un hombre de 36 años fue detenido este lunes en Olavarría tras hacerse efectiva una orden de captura en el marco de una causa por violencia de género y familiar. La medida fue concretada por personal de la DDI Azul, a través de la SubDDI Olavarría.

El imputado está acusado de “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas contra cónyuge y mediando violencia de género; amenazas agravadas por el uso de arma impropia; violación de domicilio y desobediencia —dos hechos—”, según informaron fuentes policiales.

La investigación se encuentra bajo la órbita del Juzgado Correccional N° 1 de Olavarría, que dispuso su rebeldía, ordenó la detención y revocó una excarcelación que le había sido concedida anteriormente.

Tras tareas de vigilancia encubierta realizadas en inmediaciones de su domicilio, fue localizado y detenido en avenida Trabajadores al 700. Luego fue trasladado a la sede de la SubDDI local y quedó a disposición del magistrado interviniente, a la espera de cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Este medio decidió no publicar datos personales ni información sensible vinculada a la causa con el objetivo de resguardar la identidad y la integridad de la víctima, en cumplimiento de las normativas vigentes y de los principios de responsabilidad periodística en casos de violencia de género.