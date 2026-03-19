Hockey: arrancó la temporada para los equipos de Estudiantes

Los equipos de Damas y Caballeros del Club Estudiantes iniciaron con la temporada de la Federación Tandilense de Hockey con presentaciones en condición de visitante.
El pasado sábado, las Damas viajaron a Tandil para enfrentar a UNCAS donde además de los partidos oficiales, hubo Sub12 Formativo.
Ya en la jornada del domingo, también fue viaje a Tandil para los equipos de Caballeros que jugaron ante Independiente. Hubo partidos oficiales y también Sub 12y Sub14 Formativo.
Los resultados:
Damas
Sub14:
UNCAS 9 – 0 CAE
Sub16:
UNCAS 4 – 4 (Elena Arcumano -3- y Mercedes Olivieri) CAE
Sub19:
Primera:
UNCAS 9 – 0 CAE
Caballeros:
Sub19:
Independiente 2 – 2 (Jordi Brown -2-) CAE
Primera:
Independiente 4 – 2 (Claudio Alcaza -2-) CAE
Fuente: Prensa CAE