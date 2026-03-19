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 - 19 de Marzo de 2026 | 19:45

Hockey: arrancó la temporada para los equipos de Estudiantes

En el transcurso del fin de semana, los equipos del Club Estudiantes iniciaron con la temporada oficial.

Los equipos de Damas y Caballeros del Club Estudiantes iniciaron con la temporada de la Federación Tandilense de Hockey con presentaciones en condición de visitante.

 

El pasado sábado, las Damas viajaron a Tandil para enfrentar a UNCAS donde además de los partidos oficiales, hubo Sub12 Formativo.

 

Ya en la jornada del domingo, también fue viaje a Tandil para los equipos de Caballeros que jugaron ante Independiente. Hubo partidos oficiales y también Sub 12y Sub14 Formativo.

 

Los resultados:

Damas

Sub14:

UNCAS 9 – 0 CAE

Sub16:

UNCAS 4 – 4 (Elena Arcumano -3- y Mercedes Olivieri) CAE

Sub19:

Primera:

UNCAS 9 – 0 CAE

 

Caballeros:

Sub19:

Independiente 2 – 2 (Jordi Brown -2-) CAE

Primera:

Independiente 4 – 2 (Claudio Alcaza -2-) CAE

 

Fuente: Prensa CAE

 

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