Hockey: arrancó la temporada para los equipos de Estudiantes

Los equipos de Damas y Caballeros del Club Estudiantes iniciaron con la temporada de la Federación Tandilense de Hockey con presentaciones en condición de visitante.

El pasado sábado, las Damas viajaron a Tandil para enfrentar a UNCAS donde además de los partidos oficiales, hubo Sub12 Formativo.

Ya en la jornada del domingo, también fue viaje a Tandil para los equipos de Caballeros que jugaron ante Independiente. Hubo partidos oficiales y también Sub 12y Sub14 Formativo.

Los resultados:

Damas

Sub14:

UNCAS 9 – 0 CAE

Sub16:

UNCAS 4 – 4 (Elena Arcumano -3- y Mercedes Olivieri) CAE

Sub19:

Primera:

UNCAS 9 – 0 CAE

Caballeros:

Sub19:

Independiente 2 – 2 (Jordi Brown -2-) CAE

Primera:

Independiente 4 – 2 (Claudio Alcaza -2-) CAE

Fuente: Prensa CAE