FATE: trabajadores fueron a la Legislatura en busca de una ley

Tras la prórroga de 15 días de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo bonaerense en el conflicto por el, decenas de trabajadores de la fábrica que anunció su cierre hace un mes marcharon hasta labonaerense para reclamar que la Provincia avance con una

Junto al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), decenas de operarios despedidos (en total fueron 920), la movilización busca presionar a los legisladores para que traten la ley de ocupación temporánea del establecimiento, a fin de impedir su desguace de la única empresa con capacidad para producir neumáticos de carga, un activo estratégico ante el complejo contexto internacional.

Con respecto al proyecto de ley, que declara como “utilidad pública” la fábrica, los trabajadores alegaron que se trata de una propuesta concreta para preservar la producción de neumáticos para camiones y colectivos, evitando el cierre de la única empresa del país que produce cubiertas estratégicas en el país.

“Traemos un proyecto de ley que es parte de las soluciones que estamos colocando sobre la mesa para salir de una situación muy grave que es perder en el país la producción de neumáticos tanto para lo que es camión como colectivo y a la vez generar un caos social sacando a miles de familias a la calle”, dijo en diálogo con Agencia DIB el titular de Sutna, Alejandro Crespo.

El proyecto de ley por FATE

Si bien hoy el gremio se reunió con diputados, la semana que viene serán senadores de diversos bloques los que los reciban para ver la viabilidad de la iniciativa que apunta a que el Gobierno bonaerense se haga cargo de la administración de FATE, las instalaciones industriales, la maquinaria, materias primas, insumos y vienes vinculados con la firma comercial por el término de un año, con posibilidad de prórroga.

En ese sentido, el dirigente explicó que la llegada hasta La Plata se debe en parte a la nula respuesta del Gobierno nacional frente al conflicto. Y en ese sentido le metió presión al rol del gobernador Axel Kicillof: “Hoy creo que tiene una gran oportunidad la provincia de Buenos Aires. Ahora se muda todo este conflicto en todos los sentidos, tanto parlamentarios como en la parte Ejecutiva, y tienen que mostrar una clara diferencia en la dirección del país”.

De convertirse en ley la expropiación de FATE, la Provincia sería el principal cliente, garantizando de forma permanente la producción y la continuidad laboral de los trabajadores. “Este conflicto tiene que terminar con los trabajadores en las máquinas”, cerró Crespo.

El inicio del conflicto de FATE

El conflicto estalló el 18 de febrero de 2026, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su única planta, argumentando caída de ventas, apertura de importaciones y otros factores económicos. El gremio denunció desde el primer día un lockout patronal, ya que los operarios se presentaron a trabajar pero encontraron las puertas cerradas con candados y cadenas.

En las semanas siguientes se acumularon tensiones como el no pago de salarios durante períodos de conciliación (lo que llevó al Gobierno nacional a iniciar sumarios y aplicar multas a la empresa); permanencia de trabajadores en la planta desde fines de febrero; incidentes en marchas frente a la Secretaría de Trabajo, fracasos sucesivos en audiencias (incluidas prórrogas nacionales hasta mediados de marzo) y la revocación judicial de una orden de desalojo, que legitimó temporalmente la protesta.

Más allá del reclamo por los 920 despidos, se estima que más de la mitad de ellos ya cerraron alguna clase de acuerdo de desvinculación de la que hasta mediados de febrero pasado era la única fabricante nacional de neumáticos.

Fuente: Agencia DIB