Fue presentado el Concejo Deliberante Estudiantil 2026

Con la participación de ediles de todas las bancadas y autoridades educativas, fueron presentados este miércoles en la sede del HCD, ubicada en la esquina de San Martín y Alsina, el cronograma y las actividades Concejo Deliberante Estudiantil 2026, en una conferencia de prensa encabezada por la titular de la comisión de educación Telma Cazot.

“Para nosotros este es un programa muy importante” empezó diciendo Cazot y acotó que “la temática de este año va a estar enmarcada en los 50 años del golpe de 1976. Nos parece importante para desarrollar los valores democráticos”.

El Concejo Deliberante Estudiantil abarca, a partir de la última modificación de la ordenanza de su creación, a estudiantes de nivel secundario de todas las modalidades.

“A partir de 2024 pudimos llevar adelante este objetivo y tal es así que pudimos lograr la participación de todas las modalidades. Ha sido para nosotros una experiencia muy positiva y enriquecedora” celebró Cazot.

Luego la secretaria de la comisión, Adela Casamayor, dio a conocer el organigrama de este programa para el corriente año .

Entre el 18 de marzo y el 15 de abril en la página web del HCD está abierta la inscripción; el 22 de abril se celebrará la reunión con profesores, que tendrá como objetivo explicar el funcionamiento del cuerpo deliberativo estudiantil.

Las elecciones se concejales se llevará a cabo durante el mes de mayo; las capacitaciones de concejales estudiantiles y docentes a cargo se desarrollarán el 3 de junio en sede a definir.

El lapso dispuesto para la presentación de proyectos será entre el 5 de junio al 17 de julio. La presentación de concejales estudiantiles ocurrirá el miércoles 15 de julio y el tratamiento en comisiones de los proyectos se abordará en todo el mes de agosto.

La primera sesión está prevista para el 26 de agosto, la segunda para el 9 de septiembre y el acto de cierre con entrega de diplomas el 27 de octubre o el 4 de noviembre.

En el cierre del encuentro con la prensa los concejales entregaron algunas reflexiones sobre proyectos de relevancia formulados por los jóvenes, como el de la creación de una residencia universitaria estudiantil para estudiantes de la ruralidad, inaugurada recientemente por el intendente Wesner en el primer piso del edificio que ocupa el Museo “Hermanos Emiliozzi”.

En tal sentido, el concejal de la UCR Francisco González celebró que “esta instancia fomenta la participación democrática, fortalece las instituciones de participación política en Olavarría y además nutre al deliberativo local con ideas, proyectos con los qué podemos mejorar a nuestra Ciudad”.

“Lo más importante es que concreten las ideas de los chicos, que muchas veces los exceden. Sin ir más lejos, en esta cuestión particular de la residencia estudiantil, la que presentó el proyecto Brisa Barroni terminó de cursar el nivel secundario y seguramente no hará uso de estas instalaciones, pero no lo pensó para ella, sino para todos los estudiantes de las zonas rurales del Partido que iban a necesitar un alojamiento para poder seguir sus estudios superiores”.

La titular de la comisión de educación, la concejal Telma Cazot, no quiso pasar por alto “el acompañamiento del Departamento Ejecutivo en este y en otros proyectos para escuelas especiales propuestos por concejales estudiantiles. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo, aprobarlos, pero si no se concretan queda un sabor amargo y cuando eso se logra nuestro trabajo está completo”.

Por su parte Julio Benítez, Jefe Distrital de Educación, resaltó que “tienen muchísima relevancia las propuestas de los jóvenes y por supuesto la concreción con el acompañamiento del Ejecutivo municipal”.